O Volta Redonda iniciou, nesta quarta-feira (dia 18), a venda de ingressos para a partida diante do Remo, pela 4ª rodada do quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro. Lutando pelo acesso e valendo a liderança do grupo, as equipes se enfrentam no próximo sábado (dia 21), às 17h30, no estádio Raulino de Oliveira.

Contando com o apoio do torcedor e da população de Volta Redonda, a diretoria manteve a promoção no ingresso avulso e no combo para os jogos em casa do quadrangular final. A comercialização já está acontecendo nos pontos de venda antecipada.

Ingresso avulso: R$20 para o torcedor que comprar a entrada para o setor azul com a camisa do Volta Redonda ou qualquer blusa nas cores amarelo, preto e branco.

Combo promocional: ingressos para os dois jogos da fase final no Raulino por apenas R$35.

Volta Redonda x Remo

⁠21/09 – 17h30 – Raulino de Oliveira

Volta Redonda x Botafogo-PB

⁠28/09 – 17h30 – Raulino de Oliveira

Pontos de venda antecipada:

Loterias Meia-Meia (Aterrado)

⁠Drogarias Povão (Vila e Amaral Peixoto)

⁠Empório Brasil (Retiro)

⁠Barbearia VIP (Shopping Park Sul)

Bilheterias do Raulino (apenas sábado, a partir das 14h):

Setor Azul: Volta Redonda e gratuidades

⁠Setor Verde: Volta Redonda

⁠Setor Laranja: Remo

Foto: Divulgação