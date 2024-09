Após serem resgatados, os 18 cachorros vítimas de maus-tratos poderão, em breve, ser disponibilizados para adoção, conforme determinação da Justiça. Os animais, que foram encontrados em condições precárias, estão passando por cuidados veterinários para garantir sua plena recuperação antes de serem encaminhados para novos lares.

O resgate ocorreu na quinta-feira (dia 19), quando agentes da 93ª DP (Volta Redonda), coordenados pelos delegados Vinícius Coutinho e José Carlos Neto, realizaram uma operação conjunta com a Secretaria de Meio Ambiente do município, uma organização de proteção animal e a Comissão de Proteção aos Animais da OAB/VR. As equipes foram ao bairro São João após denúncias de maus-tratos e encontraram os cães em um local insalubre, sem acesso adequado a comida e água. Muitos dos animais apresentavam sinais evidentes de desnutrição.

O responsável pelos maus-tratos foi conduzido à delegacia e responderá pelo crime previsto no artigo 32 da Lei 9605/98, que trata de abusos contra animais. As autoridades reforçam a importância da denúncia para combater a crueldade e abusos, encorajando a população a utilizar os canais oficiais para relatar tais crimes.