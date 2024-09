A Polícia Federal, em ação conjunta com a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), realizou na quarta e na quinta-feira (dias 18 e 19) uma fiscalização de rádios transmissoras em municípios na região do Sul Fluminense. Durante a ação, policiais federais e fiscais da Agência identificaram três rádios operando de forma clandestina, sendo uma em Barra Mansa e duas em Vassouras,o que resultou no fechamento das respectivas rádios e na apreensão dos aparelhos transmissores.

Os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Volta Redonda, onde foi instaurado inquérito policial para continuidade das investigações visando identificar e responsabilizar os responsáveis pelas rádios clandestinas.

O crime de exercer clandestinamente atividades de telecomunicação está previsto na Lei Geral de Telecomunicações e tem pena de detenção de até quatro anos e multa de R$ 10 mil.

Foto: Divulgação