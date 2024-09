Um carro caiu em um barranco e quase atingiu uma casa na tarde desta sexta-feira (dia 20), no bairro Belo Horizonte, em Volta Redonda. Ninguém ficou ferido, mas devido ao risco do veículo atingir o imóvel, a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) foi chamada para retirá-lo do local com o uso de um guincho. Depois de ser removido, o automóvel foi entregue ao proprietário.

Populares ouvidos pela GMVR disseram que o condutor teria se sentido mal e isso causado o acidente.

“A situação reforça a proximidade da Guarda Municipal com a população, atuando em qualquer situação de risco. É dever da corporação preservar a ordem pública”, disse o secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, lembrando que a Guarda Municipal de Volta Redonda atende pelo número 153.

Foto: Cedida pela GMVR/Semop