Um homem de 56 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite de quinta-feira (dia 19), em Resende, após ser identificado como o autor do furto de um notebook em uma parada de ônibus. O rastreamento do equipamento levou os agentes até um bar no bairro Cabral, onde o suspeito, natural de Pernambuco, foi encontrado com o objeto furtado em sua bagagem.

O proprietário do notebook forneceu a localização em tempo real do dispositivo, o que facilitou a ação da equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da PRF. Após a abordagem e vistoria nas malas, o notebook foi recuperado. O suspeito, que já havia sido preso em agosto pelo mesmo tipo de crime em parada de ônibus, foi encaminhado à 89ª DP (Resende) para os procedimentos legais.



Foto: Divulgação/PRF