A Operação Lei Seca registrou, entre janeiro e agosto de 2024, números alarmantes no trânsito de Volta Redonda, com 239 motoristas flagrados dirigindo sob efeito de álcool. Esse número é resultado das seis blitzes realizadas na cidade, que abordaram um total de 674 condutores. O município vizinho, Barra Mansa, também apresentou números preocupantes, com 139 motoristas alcoolizados de um total de 615 abordados.

Os dados, fornecidos pela Superintendente da Operação Lei Seca, coronel Patrícia Monteiro, reforçam a importância de ações educativas e de fiscalização, especialmente durante a Semana Nacional de Trânsito, que ocorre de 18 a 25 de setembro. Monteiro destacou que, em média, 84 motoristas são autuados diariamente por dirigir sob o efeito de álcool no estado do Rio de Janeiro.

“O intuito da campanha pela Semana Nacional de Trânsito é conscientizar a população e mostrar os riscos da mistura nociva de álcool e direção”, explicou a coronel. Paralelamente, o Instituto de Segurança Pública (ISP) do Rio de Janeiro também apontou um aumento nas ocorrências relacionadas à condução de veículos sob efeito de álcool ou drogas.

Em Volta Redonda, de janeiro a junho deste ano, foram registradas 105 autuações, quase três vezes mais que no mesmo período de 2023, quando houve 38 flagrantes. Outros indicadores do ISP, como direção perigosa e atropelamentos, também registraram crescimento significativo em Volta Redonda: de quatro para 13 e de quatro para 10, respectivamente.

O número de condutores flagrados sem habilitação saltou de 13, de janeiro a junho de 2023, para 17 em 2024. Além disso, a participação em competições não autorizadas subiu de 0 para 10, refletindo mais uma preocupação com a segurança no trânsito.

Em contrapartida, houve uma leve redução em acidentes com mortes e homicídios culposos no trânsito, possivelmente refletindo o impacto das medidas preventivas. Casos de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e violação da suspensão para dirigir também apresentaram queda de um ano para outro.

Em todo o país, estão acontecendo inúmeras ações e campanhas de conscientização sobre segurança viária. Nesta semana, a Ponte Rio-Niterói (BR-101) tornou-se um centro de sensibilização sobre o assunto no estado do Rio. Sob o tema ‘Paz no trânsito começa por você’, a abertura contou com uma blitz educativa, abordando questões importantes como direção defensiva, uso do cinto de segurança e os riscos da embriaguez ao volante.

A ação incluiu distribuição de materiais informativos, simulações de acidentes e testes de alcoolemia, além de experiências práticas com simuladores e óculos de realidade virtual para mostrar os perigos da direção imprudente. A operação foi realizada por diversos órgãos e instituições, incluindo a Polícia Rodoviária Federal e o Detran-RJ.