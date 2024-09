Dois jovens, de 25 e 29 anos, foram detidos pela Polícia Militar durante uma operação realizada no sábado (dia 21), em Barra do Piraí. A ocorrência, que também resultou na apreensão de drogas, aconteceu na Rua Cândido Fernandes, no bairro Areal, e foi motivada por uma denúncia anônima sobre tráfico de entorpecentes no local.

De acordo com o 10º BPM, policiais receberam informações de que o mais novo estaria vendendo drogas na área e, ao chegar ao local, flagraram o acusado entregando um objeto ao mais velho. Em revista pessoal, foi encontrado um pino de cocaína com cada um deles.

Durante a busca nas proximidades, os policiais localizaram uma quantidade maior de drogas escondida em uma área de mata. Foram apreendidos 25 pinos de cocaína, 47 pedras de crack, dois sacos de maconha, além de R$ 67 em dinheiro.

Os suspeitos foram encaminhados à 88ª DP, onde o mais novo foi enquadrado no artigo 33 da Lei 11.343/06 por tráfico de drogas, mas responderá em liberdade. Já o mais velho foi autuado no artigo 28 da mesma lei, por posse de drogas para consumo pessoal. Todo o material apreendido será encaminhado para perícia.

