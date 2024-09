Um homem de 57 anos foi detido no sábado (dia 21) pela Polícia Militar de Valença por porte ilegal de arma de fogo no bairro Monte D’Ouro. O suspeito, que já havia cumprido pena de mais de 10 anos por homicídio, foi flagrado com um revólver calibre .38 após denúncias anônimas sobre seu envolvimento com o tráfico de drogas na região.

A operação teve início quando os policiais foram informados de que o acusado estaria escondendo armas utilizadas por traficantes. Ao chegar ao local, o suspeito negou as acusações, mas demonstrou nervosismo e tentou chamar familiares que residem nas proximidades. Desconfiados, os policiais pediram reforço, posicionando viaturas em pontos estratégicos.

Durante a saída inicial da guarnição, o homem foi visto retirando uma bolsa verde por uma escada de madeira, escondendo-a na casa de sua sobrinha. A guarnição voltou ao local e, com a permissão da sobrinha do acusado, realizou uma busca, encontrando um revólver calibre .38 sem munições e com a numeração intacta, escondido dentro de uma luva de boxe.

Segundo relatos, a sobrinha afirmou desconhecer o conteúdo da bolsa e disse que havia guardado o material a pedido do tio, acreditando que se tratava de documentos. O acusado foi levado à 91ª DP, onde a arma foi apreendida e ele foi liberado após o pagamento de fiança.

