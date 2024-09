O ex-goleiro e estudante de engenharia Leonel Martins, de 23 anos, morreu na noite de sábado (22) em um grave acidente de carro na Rodovia dos Metalúrgicos, no bairro São Geraldo, em Volta Redonda. O jovem perdeu o controle do veículo e colidiu contra um poste, não resistindo aos ferimentos.

Leonel foi atleta profissional de futebol, tendo atuado por diversas equipes, além de ser músico e estudante de Engenharia na Universidade Federal Fluminense (UFF). Sua morte precoce deixou familiares, amigos e colegas de faculdade em choque.

O sepultamento de Leonel está marcado para esta segunda-feira (dia 23), às 9h30, no cemitério Portal da Saudade. Amigos e conhecidos devem prestar as últimas homenagens ao jovem, que, além de seus talentos no futebol e na música, era conhecido por sua dedicação aos estudos e aos projetos de vida que ainda tinha pela frente.

O acidente será investigado para apurar as causas que levaram à colisão.

Foto: Reprodução/Instagram