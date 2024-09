A Receita Federal apreendeu seis encomendas postais contendo o total de 65 kg de skunk. O receptor foi preso na quarta-feira (dia 25) pela Polícia Civil. As seis encomendas totalizaram 65 kg de skunk e vinham de Manaus com destino ao Rio de Janeiro. A droga, conhecida como “supermaconha”, estava oculta em carregadores.

O trabalho é resultado da fiscalização e da inspeção realizada pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES) e sua equipe de cães de faro em parceria com a Delegacia de Atendimento Policial do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro.

O valor total das apreensões é de R$ 300 mil.

A atuação da Receita Federal na fiscalização sobre o comércio exterior e na repressão ao tráfico de drogas garante a defesa dos interesses nacionais e protege a sociedade em relação à saúde e segurança públicas.