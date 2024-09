Com apenas nove dias restantes para o primeiro turno das eleições, os candidatos na região Sul Fluminense intensificam suas atividades de campanha. Porém, o aumento no ritmo de compromissos tem resultado em diversas denúncias de descumprimento das normas eleitorais. Até a tarde de quinta-feira (dia 26), o aplicativo Pardal 2024, criado pela Justiça Eleitoral, registrou mais de 500 denúncias de propaganda irregular nas cidades da região.

Barra Mansa lidera o ranking de irregularidades, com 133 registros, seguida por Angra dos Reis (73) e Barra do Piraí (62). O aplicativo Pardal 2024 foi desenvolvido para ajudar os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) e o Ministério Público Eleitoral (MPE) na apuração de denúncias, permitindo que os eleitores fiscalizem e denunciem falhas eleitorais.

Em comparação com as eleições de 2020, quando foram contabilizadas 444 denúncias, houve um aumento de 20,27%, com 534 denúncias registradas até o momento. Barra Mansa também liderou o número de denúncias em 2020, com 107 registros, seguida por Angra dos Reis (69) e Volta Redonda (35).

Entre as irregularidades denunciáveis estão a propaganda eleitoral antecipada, compra de votos, uso da máquina pública, abuso de poder político ou econômico, e uso indevido dos meios de comunicação. As denúncias podem ser feitas por qualquer pessoa, que tem a opção de anexar fotos, áudios ou vídeos como prova. A ferramenta também permite o envio anônimo, e todas as informações são tratadas de forma sigilosa.

Além de registrar denúncias, o aplicativo Pardal oferece orientações sobre o que é permitido durante a campanha, como o uso de alto-falantes, carros de som, adesivos, distribuição de material gráfico e comícios. Lançado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 2014, o Pardal foi aprimorado para as eleições de 2020 e atualizado para as eleições de 2022.

Com a proximidade das eleições, é esperado que o número de denúncias continue crescendo, refletindo a intensificação das campanhas e a maior vigilância dos eleitores.

Denúncias registradas no aplicativo Pardal 2024 até o momento:

– Angra dos Reis: 73

– Barra do Piraí: 62

– Barra Mansa: 133

– Itatiaia: 22

– Paraty: 29

– Pinheiral: 0

– Piraí: 50

– Porto Real: 19

– Quatis: 33

– Resende: 44

– Rio Claro: 5

– Valença: 17

– Vassouras: 15

– Volta Redonda: 32