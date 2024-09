Câmeras de monitoramento da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) mais uma vez auxiliaram a Polícia Militar a prender quatro pessoas suspeitas de furto, em Volta Redonda. O grupo era suspeito de cometer os crimes no comércio da cidade e foi detido na tarde de quinta-feira (dia 26).

As prisões ocorreram depois que o Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) emitiu um alerta indicando a possível localização dos suspeitos. Durante perseguição, que contou com um cerco montado na Ponte Doutor Murilo César dos Santos, que liga os bairros Aterrado e Niterói, os policiais conseguiram deter os suspeitos.

No carro em que eles estavam, um Peugeot prata, foram encontrados cerca de 70 barras e tabletes de chocolate e outras dezenas de cosméticos e produtos para higiene pessoal. Nenhuma arma foi localizada e todos foram detidos e encaminhados à delegacia da Polícia Civil (93ª DP) para a tomada de medidas cabíveis. Já na unidade policial, um representante de uma das lojas alvo do bando, na Avenida Amaral Peixoto, no Centro, reconheceu os suspeitos de furto, assim como as mercadorias levadas do estabelecimento.

O secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, parabenizou a ação da Polícia Militar e destacou o trabalho realizado pelo Ciosp, com auxílio da tecnologia.

“As câmeras de monitoramento da Ordem Pública têm auxiliado muito a segurança pública na prisão de suspeitos de crimes e ajudam a respaldar o agente público durante o exercício da função. Esse caso é mais um exemplo que mostra a importância da tecnologia e todo o trabalho realizado em conjunto entre as forças de segurança do município. Logicamente não queremos que o crime aconteça, mas se ele acontecer, iremos buscar a responsabilização o mais rápido possível, para que não exista a certeza da impunidade”, disse coronel Henrique.

Foto: Divulgação/Semop