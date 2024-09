A Delegacia da Polícia Federal de Volta Redonda participou na manhã desta sexta-feira (dia 27) de campanha de doação de sangue no Hemonúcleo do Hospital Municipal São João Batista.

A coordenadora do setor de captação do hemonúcleo, Cristina Maria Oliveira Teixeira, frisou a importância da doação tendo em vista o baixo nível dos estoques de sangue da referida instituição informando que, em média, a coleta de sangue do doador dura apenas oito minutos e que uma só doação pode salvar até quatro pessoas.

Cristina ressaltou, ainda, a importância de instituições de renome como a Polícia Federal participarem de campanhas como esta servindo de exemplo a ser seguido por outras instituições e também pela sociedade em geral.

O Hemonúcleo do Hospital Municipal São João Batista em Volta Redonda funciona de segunda a sexta-feira, das 07h às 13h, e os interessados em doar sangue devem comparecer ao local sem estar em jejum. Homens podem efetuar doação a cada dois meses e mulheres a cada três meses.

Foto: Divulgação