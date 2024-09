O número de acidentes causados por velocidade incompatível no trecho da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), que atravessa o Sul do Estado do Rio de Janeiro, registrou uma queda significativa nos últimos três anos. Dados da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF), com sede em Resende, indicam que foram 23 acidentes em 2022, 21 em 2023 e 15 em 2024, considerando os meses de janeiro a agosto de cada ano.

Essa redução pode estar associada ao aumento da fiscalização na rodovia. Os dados referem-se exclusivamente a acidentes cuja principal causa foi o excesso de velocidade.

O aumento da fiscalização, com 93% mais radares portáteis em uso e 35% mais flagrantes de velocidade, é apontado como fator principal para a queda nos acidentes. Segundo a PRF, o uso dos radares visa coibir o excesso de velocidade e, consequentemente, reduzir o número de acidentes.

Entre os dias 18 e 25 de setembro, ocorreu a Semana Nacional de Trânsito, que em 2024 teve como tema “Paz no trânsito começa por você”. A campanha reforçou a importância de atitudes responsáveis para um trânsito mais seguro, e os dados da PRF mostram que a fiscalização e a conscientização têm papel essencial na construção desse cenário.

A 7ª DEL PRF é responsável por patrulhar desde o início da Serra das Araras, no Km 224, até a divisa com São Paulo, no Km 339, em Engenheiro Passos, distrito de Resende. A delegacia também cobre trechos da BR-354, BR-485 e BR-393, mas mais de 90% das ocorrências estão concentradas na Dutra.