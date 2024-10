A Polícia Federal prendeu em flagrante, na tarde da quarta-feira (dia 2), um homem com R$ 1.920.000,00 em espécie, em um estacionamento localizado no Centro de Duque de Caxias/RJ, município da Baixada Fluminense.

De acordo com as informações obtidas e documentos apreendidos com o preso, o dinheiro seria usado para a prática de corrupção eleitoral.

A ação foi desenvolvida pelo Grupo de Combate aos Crimes Eleitorais da PF no Rio de Janeiro (GET) e contou com o apoio de policiais federais da Delegacia de Defesa Institucional (DELINST) e do Grupo de Pronta de Intervenção (GPI) da PF/RJ.

O homem, o dinheiro e documentos que vinculam sua destinação foram encaminhados à Superintendência Regional da PF no Rio de Janeiro, onde será instaurado inquérito para dar prosseguimento à investigação. O preso responderá por corrupção eleitoral e lavagem de dinheiro.

Foto: Divulgação