Ao longo da última quarta-feira (dia 2) e desta quinta-feira (dia 3), a Polícia Federal deflagrou a Operação Onda Livre II para fiscalizar a atuação de rádios transmissoras em municípios da região Sul Fluminense do Rio de Janeiro, em ação conjunta com a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL).

Durante a ação, policiais federais e fiscais da ANATEL identificaram duas rádios operando de forma clandestina na cidade de Volta Redonda/RJ, sendo uma no bairro Mariana Torres e a outra no Siderlândia, o que resultou no encerramento das atividades das respectivas rádios e na apreensão dos aparelhos transmissores. Além disso, um homem que era o responsável pela rádio ilegal situada em Siderlândia foi preso em flagrante na data de hoje.

Os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Volta Redonda, onde foram instaurados inquéritos policiais para dar continuidade às investigações, com o objetivo de identificar e responsabilizar os encarregados pelas rádios clandestinas.

A fiscalização já alcançou as seguintes localidades: Volta Redonda, Itatiaia, Penedo, Porto Real, Quatis, Piraí, Barra do Piraí, Vassouras e Pinheral.

O crime de exercer clandestinamente atividades de telecomunicação tem pena de detenção de até quatro anos e multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais).