Uma mulher ficou ferida em um acidente ocorrido no fim da tarde desta quinta-feira (dia 3) na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. O Celta que ela conduzia foi colidido na traseira e na lateral esquerda por um veículo de carga que fugiu sem prestar socorro à vítima. A informação é de que teria sido uma carreta.

A mulher foi socorrida com ferimentos por equipe de resgate do SAMU para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

A Polícia Rodoviária Federal irá lavrar um Laudo Pericial de Acidente de Trânsito (LPAT) e apresentará na 90ª DP (Barra Mansa) a ocorrência de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, conforme o artigo 303 do CTB, com aumento de pena por deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do sinistro.

Foto: Divulgação/PRF