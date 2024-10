Neste domingo (dia 6), os 225.627 eleitores de Volta Redonda irão às urnas para decidir quem será o prefeito, que assumirá o cargo em 1º de janeiro de 2025. Além da escolha do chefe do Executivo, os votantes também definirão quem terá a responsabilidade de administrar um orçamento estimado em mais de R$ 6 bilhões nos próximos quatro anos.

A importância dessas eleições se reflete no peso desse orçamento, que exigirá do futuro prefeito capacidade de gestão e planejamento estratégico. Os recursos deverão ser alocados em áreas essenciais, como saúde, educação, infraestrutura e segurança pública, visando atender às demandas da população e promover o desenvolvimento sustentável da cidade.

Sete candidatos concorrem ao Palácio 17 de Julho, em uma disputa menos numerosa que em 2020, quando 14 candidatos estavam no pleito. No entanto, a competitividade continua acirrada, e muitos eleitores ainda indecisos têm em mãos a responsabilidade de escolher quem poderá transformar esse orçamento bilionário em melhorias concretas para o município.

Importante destacar que Volta Redonda está entre os 103 municípios brasileiros que poderão realizar um segundo turno nas eleições municipais deste ano. De acordo com a Constituição Federal e a Resolução TSE 23.734/2024, somente os municípios com mais de 200 mil eleitores poderão realizar um segundo turno para o cargo do poder executivo local.

Em municípios com menos de 200 mil eleitores, o prefeito será eleito no primeiro turno, com a maior quantidade de votos válidos no dia 6. Já nas cidades que necessitarem de um segundo turno, os eleitores retornarão às urnas no último domingo de outubro, dia 27, conforme o resultado do primeiro turno.

Conheça os candidatos à Prefeitura de Volta Redonda:

José Arimathéa Oliveira (PSB)

Data de Nascimento: 15/05/1970

Estado Civil: Casado

Grau de Instrução: Superior Completo

Ocupação: Administrador

Naturalidade: Volta Redonda

Coligação: Não tem coligação

Assídio Francisco do Nascimento, o Jamaica (PCO)

Data de Nascimento: 14/11/1961

Estado Civil: Casado

Grau de Instrução: Ensino Médio Incompleto

Ocupação: Trabalhador Metalúrgico e Siderúrgico

Naturalidade: Rio de Janeiro

Coligação: Não tem coligação

Maicon Quintanilha Diniz (PSTU)

Data de Nascimento: 06/04/1990

Estado Civil: Solteiro

Grau de Instrução: Superior Incompleto

Ocupação: Servidor Público Municipal

Naturalidade: Resende

Coligação: Não tem coligação

Mauro José Campos Pereira (NOVO)

Data de Nascimento: 19/03/1960

Estado Civil: Separado Judicialmente

Grau de Instrução: Superior Completo

Ocupação: Engenheiro

Naturalidade: Barbacena-MG

Coligação: Não tem coligação

Antonio Francisco Neto (PP)

Data de Nascimento: 29/05/1956

Estado Civil: Solteiro

Grau de Instrução: Ensino Médio Completo

Ocupação: Prefeito

Naturalidade: Volta Redonda

Coligação: “Apaixonados por Volta Redonda”

Composição: PP/PSD/AGIR/PRD/PODE/União/Republicanos/Solidariedade/DC/PDT/PL/MDB

Alexandre Fernandes Habibe (PT)

Data de Nascimento: 10/09/1960

Estado Civil: Casado

Grau de Instrução: Superior Completo

Ocupação: Professor de Ensino Superior

Naturalidade: Rio de Janeiro

Coligação: “Volta Redonda da Esperança”

Composição: Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV)/Federação PSOL/REDE

Elderson Ferreira da Silva, o Samuca Silva (PSDB)

Data de Nascimento: 08/09/1981

Estado Civil: Casado

Grau de Instrução: Superior Completo

Ocupação: Servidor Público Federal

Naturalidade: Volta Redonda

Coligação: Federação PSDB/Cidadania