Uma motociclista de 36 anos morreu em um trágico acidente ocorrido nesta sexta-feira (dia 4) no km 339 da Rodovia Presidente Dutra. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima colidiu na traseira de uma carreta.

As autoridades foram acionadas, mas a condutora não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. A PRF está investigando as circunstâncias do acidente.

Foto: Divulgação/PRF