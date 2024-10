Foi preso, neste sábado (dia 5), um dos suspeitos de envolvimento na morte do menino Pablo Emanuel, de 11 anos, assassinado na última quarta-feira (dia 2) na Califórnia, distrito de Barra do Piraí. A prisão do alvo foi possível graças a uma operação conjunta entre agentes da 88ª DP (Barra do Piraí), da 93ª DP (Volta Redonda) e do 10° Batalhão de Polícia Militar. O suspeito foi localizado na Avenida Paraíba, no bairro Dom Bosco.

Relembre o caso

O sonho de ser jogador de futebol foi interrompido na última quarta-feira (dia 2), quando Pablo Emanuel Guimarães da Silva, de 11 anos, foi morto a tiros dentro de sua própria casa. O imóvel foi invadido por cinco homens encapuzados e armados, supostamente em busca de seu irmão. Durante a ação, a criança foi atingida por seis disparos. Emanuel chegou a ser socorrido pelo Samu e levado ao Hospital São João Batista, em Volta Redonda, mas não resistiu.

A tragédia chocou a comunidade. Uma passeata com o slogan “Califórnia pede Paz” foi realizada por familiares e amigos com o objetivo de clamar por mais segurança e justiça. O corpo de Pablo Emanuel foi sepultado na quinta-feira (dia 3), no Cemitério do Retiro, sob forte comoção. O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil.

Foto: Arquivo pessoal