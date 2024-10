A Rede de colaboradores e observadores eleitorais ligadas ao Movimento Ética na Política (MEP), que inclui dois representantes credenciados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), avaliou que o cenário eleitoral em Volta Redonda, até as 13h, apresenta uma certa tranquilidade. No entanto, foram identificados indícios de desvios graves.

Luiz Gustavo Cavalcanti, um dos observadores, afirmou que a coleta de relatos e a comunicação com a Justiça Eleitoral têm sido fundamentais para a elaboração do relatório final. “Estamos monitorando diversas situações desde as 8h e a colaboração da rede MEP tem sido essencial, já que contamos com representantes em diferentes pontos da cidade”, destacou.

Cavalcanti também relatou que, por volta das 12h30, os juízes eleitorais saíram em diligência para investigar denúncias nas regiões norte e leste de Volta Redonda. Os indícios de irregularidades incluem:

Práticas de “boca de urna” nos bairros Santo Agostinho e Grande Retiro, com relatos de até “churrasquinhos” nas proximidades dos locais de votação. Acúmulo de lixo e ‘santinhos’ espalhados nas entradas das seções eleitorais. Na “Arena Esportiva”, no bairro Voldac, houve falta d’água nas torneiras, situação que foi resolvida antes das 12h.

A equipe do MEP agradeceu a colaboração da rede e reafirmou seu compromisso em permanecer vigilante durante o processo eleitoral.

Foto: Divulgação