Candidato a Prefeito de Barra Mansa, Furlani votou no início da tarde deste domingo (dia 6), no Ciep 485 – Professor João Batista de Barros, no bairro Bom Pastor. Acompanhado do Prefeito Rodrigo Drable, ele foi às urnas por volta das 12h22. Em seguida, seguiram para o Colégio Cecília Monteiros de Barros, no Centro, onde o atual chefe do Executivo confirmou sua preferência neste pleito.

Furlani agradeceu o carinho e apoio recebidos e disse que está confiante para representar todos os moradores da cidade. “Chegamos até aqui percorrendo um caminho de muito trabalho e verdade. O povo de Barra Mansa me deu a oportunidade de ser o vereador mais votado por duas vezes e agradeço todo apoio e carinho que recebi durante a campanha para Prefeito. Também fui secretário do Rodrigo (Drable) duas vezes e conheço o funcionamento da Prefeitura e cada parte da nossa cidade. Estou preparado e confiante para dar continuidade a esse trabalho e retribuir todo o apoio e confiança”, disse Furlani.

Rodrigo Drable também disse estar confiante com o resultado das eleições. “Estou feliz e confortável, pois Furlani vai ser um Prefeito excepcional para Barra Mansa. Ele conhece a cidade, sabe o que tem que ser feito e tem força de trabalho”, concluiu.

Foto: Felipe Vieira