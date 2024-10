Uma operação de rotina realizada na terça-feira (dia 8), na RJ-145, resultou na prisão de um homem, de 41 anos, suspeito de tráfico de drogas. Ele foi abordado pela guarnição da Polícia Militar enquanto conduzia uma motocicleta, demonstrando comportamento suspeito.

Os policiais, ao patrulharem a rodovia, perceberam que o veículo trafegava de maneira instável devido a uma bolsa preta que o condutor carregava presa ao corpo, além de notar um aumento súbito na velocidade da motocicleta. Ao ser parado, o suspeito não ofereceu resistência e, durante a abordagem, confessou que estava transportando uma grande quantidade de drogas.

Após a revista na bolsa, os agentes encontraram várias cápsulas plásticas contendo um pó que aparentava ser cocaína. Posteriormente, a droga foi enviada para perícia em Volta Redonda, onde foi confirmada como cloridrato de cocaína, pesando 4,324 kg.

O homem revelou que estava levando o material do Rio de Janeiro para Valença e que receberia R$ 800 pelo transporte. Diante da confissão e das evidências, ele foi conduzido à 94ª DP (Piraí), onde foi registrado o Auto de Prisão em Flagrante (APF) por tráfico ilícito de drogas, com base no artigo 33 da Lei de Drogas (Lei 11.343/06).

O detido aguarda transferência para a Casa de Custódia de Volta Redonda, onde ficará à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação