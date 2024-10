Foram sepultados na quinta-feira (dia 10) os corpos de Luís Miguel Conceição de Cássio, de 8 anos; de seu irmão, Luís Otávio, de 31 anos; e de seu pai, Marcos Roberto de Cássio, de 52 anos, no Cemitério Municipal Senhor dos Passos, no bairro Alto dos Passos, em Resende. A despedida aconteceu sob forte comoção. Já Rodrigo Dionísio Machado, de 28 anos, funcionário do sítio onde ocorreu a chacina, foi enterrado no Cemitério Municipal de Queluz, no interior de São Paulo.

Os quatro foram vítimas de um crime que abalou o país nesta semana, em um sítio localizado na cidade de Resende. Entre as vítimas, o caso que mais chocou foi o de Luís Miguel, que estava prestes a comemorar seu aniversário de 9 anos no próximo dia 20. O menino foi morto na semana das comemorações pelo Dia das Crianças, o que intensificou ainda mais o sentimento de tristeza e indignação entre familiares e amigos.

Segundo as investigações preliminares, Luís Miguel teria sido assassinado por ter reconhecido um dos suspeitos do crime. O menino visitava o pai no sítio antes de ir para a escola, sem imaginar que seria vítima de tamanha violência.

A tragédia também abalou a Escola Municipal Francisco Tavares Rezende, onde Luís Miguel estudava. Em uma nota de pesar publicada nas redes sociais, a instituição expressou a dor de perder um aluno de maneira tão precoce e cruel. O nome do menino será incluído no mural da ONG Rio de Paz, na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, que homenageia mais de 100 crianças vítimas de armas de fogo no estado.

Buscas pelos suspeitos

A Polícia Civil revelou que os criminosos responsáveis pela chacina em Resende tinham conhecimento de que o proprietário do sítio, uma das vítimas, receberia R$ 60 mil pela venda de gado. O crime está sendo investigado como latrocínio. Um dos suspeitos de envolvimento no caso está preso e os agentes da 89ª DP (Resende) seguem em busca de dois foragidos: Ricardo Alexandre Maia Santos, de 19 anos e Gustavo Ramos Santos, de 24 anos. Eles são irmãos.

A ação ocorre de maneira conjunta com a Polícia de Minas Gerais. Uma casa chegou a ser cercada em Três Corações (MG), mas os procurados já tinham fugido. O Portal dos Procurados divulgou cartaz com foto dos suspeitos de participar da chacina.

Foto: Reprodução