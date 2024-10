A CSN preparou uma agenda repleta de atividades culturais para outubro, o Mês das Crianças, com oficinas, apresentações teatrais e exposições de arte em Volta Redonda. O público da região Sul Fluminense terá acesso a uma diversidade de eventos que combinam ritmos clássicos e abordagens contemporâneas, com destaque para atrações dedicadas às crianças e à arte urbana.

Todas as atividades ocorrerão no Centro Cultural Fundação CSN, na Vila Santa Cecília. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo telefone (24) 3344-1990.

No dia 15, às 14 horas, haverá uma oficina de pirulitos de chocolate para crianças, conduzida pela chocolatier Joelita.

Nos dias 17, 18, 19, 30 e 31, a oficina “Meu Arigó” será realizada às 10 horas. A atividade envolve a pintura de pássaros em papelão Paraná e foi criada para homenagear os trabalhadores de diversos estados que ajudaram a construir a Usina Presidente Vargas.

Na quinta-feira, 17 de outubro, a Companhia Cria Teatro apresenta “Emoções em Férias”, um espetáculo que leva o público a uma divertida jornada pelo mundo das emoções. Na trama, sentimentos como Alegria, Tristeza, Raiva e Medo se encontram durante as férias. Nessa convivência inusitada, as emoções descobrem a importância do entendimento e da colaboração para uma vida mais harmoniosa e equilibrada.

Na segunda-feira, dia 22, às 19 horas, e no sábado, dia 27, às 14 horas, o grupo Tambores de Aço da Fundação CSN apresentará “Luminô”. A apresentação foi inspirada no processo de produção do aço, onde o gusa é aquecido, criando um espetáculo visual. Na cenografia, velas são utilizadas para criar uma atmosfera poética e embelezar o ambiente.

Na sexta-feira, 25 de outubro, às 19 horas, o artista Kueio abrirá sua exposição no espaço. Grafiteiro e ilustrador desde 1999, Kueio traz obras que refletem personagens e ícones da cena urbana de São Paulo. Sua marca registrada é o coelho, que é retratado de diversas formas em sua arte. A exposição “No fim do arco-íris” propõe uma reflexão sobre os anseios que nos acompanham desde a infância: o que existe no fim do arco-íris? É uma busca que começa na fantasia infantil e persiste na vida adulta, ficando sempre um pouco mais distante à medida que tentamos alcançá-la.

Encerrando as atividades, no dia 26 de outubro, às 19 horas, ocorrerá o Baile Charme. Com raízes nos bailes de Funk e Soul dos anos 70 e início dos anos 80, o Charme é marcado por uma sequência de passos ao som da Black Music. Sob a condução do dançarino Paulista e dos DJs Herlon, Kuin e MK, o Centro Cultural convida o público a reviver essa época vibrante.