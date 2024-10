Um homem foi preso neste domingo (dia 13) após atear fogo na casa da ex-esposa, no loteamento Brasil Novo, em Valença. O fato, enquadrado como violência doméstica e familiar, ocorreu por volta das 6h30, quando o acusado ligou para a vítima, informando que havia incendiado a residência onde ela vivia com suas filhas.

De acordo com o relato da vítima, ela e as filhas haviam passado a noite na casa de sua irmã, no bairro Chacrinha, e só souberam do ocorrido após a ligação do ex-marido. Ao chegar no local, equipes da Polícia Militar confirmaram o incêndio e solicitaram a presença do Corpo de Bombeiros. Enquanto aguardavam, os policiais conseguiram resgatar um gato e uma cachorra que estavam trancados no imóvel em chamas.

Durante o deslocamento para a delegacia, a guarnição localizou o acusado e o prendeu. A perícia foi acionada e o caso foi registrado na 91ª DP, onde o homem foi enquadrado no Art. 250 do Código Penal (crime de incêndio), em conformidade com a Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06). O acusado permanece preso à disposição da Justiça.