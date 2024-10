O governador Cláudio Castro autorizou, nesta segunda-feira (dia 14), um novo concurso público para reforço do efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ). Serão ofertadas 144 vagas para o cargo de soldado com especialidade em Busca e Salvamento. A seleção contempla todos os gêneros. Para concorrer, é preciso ter entre 18 e 32 anos, nível médio completo e estar em dia com as obrigações militares e eleitorais, entre outros.

– O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro é um orgulho para o nosso estado. A corporação está recebendo investimentos recordes em infraestrutura, tecnologia, treinamentos e agora estamos abrindo novas vagas, seguindo as regras do Regime de Recuperação Fiscal, para fortalecer o trabalho de atendimento a emergências. Desejo boa sorte aos candidatos – afirmou o governador Cláudio Castro.

Os interessados deverão ser aprovados em cinco etapas: provas objetivas (Português e Matemática), prova prática (incluindo apneia, nado livre e flutuação), teste de aptidão física (incluindo corrida, flexão e barra), exame de saúde e prova de títulos.

As remunerações iniciais variam de R$ 3.056,42, durante o curso, a R$ 5.333,86, depois de formado. O lançamento do edital está previsto para os próximos meses. As provas devem ter início ainda este ano. O ingresso na corporação será no primeiro semestre de 2025.

Outros concursos

Este ano, a corporação já realizou outros dois concursos, com ingresso de mais de 850 novos militares à tropa, incluindo oficiais e praças. Para o ano que vem, além da seleção para o Curso de Formação de Oficiais (CFO), que já está autorizada com 50 vagas previstas, em fase de confecção de edital, está em avançada fase de estudos um novo concurso para 1.500 vagas temporárias de oficiais (378 médicos e enfermeiros) e soldados (1.122 combatentes, guarda-vidas e técnicos de enfermagem).