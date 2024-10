Uma moto que havia sido furtada na madrugada de terça-feira (dia 15), no bairro Cajueiro, em Barra Mansa, foi recuperada horas depois em uma área entre o distrito de Santa Rita de Cássia e o bairro Açude, em Volta Redonda. O veículo foi localizado após denúncia feita ao Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública).

Os agentes do Sistema Integrado de Segurança, composto por policiais militares do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) e um guarda municipal, então foram ao local e encontraram a moto sem placa e parcialmente desmanchada, sendo possível identificá-la somente pela numeração do chassi. O veículo foi conduzido à delegacia da Polícia Civil (93ª DP) para as medidas cabíveis e ficaria apreendido. Ninguém foi preso.

O secretário municipal de Ordem Pública, Luiz Henrique Monteiro Barbosa, parabenizou o trabalho do Sistema Integrado e valorizou a participação da população através de denúncias.

“O Sistema Integrado é um serviço que tem funcionado muito bem, trazendo proximidade e resgatando a confiança da população no trabalho das forças de segurança. Nesse caso, um veículo que havia sido furtado na madrugada, em outra cidade, conseguimos localizá-lo em menos de 24 horas, graças às denúncias feitas ao Ciosp. É como eu costumo dizer: ‘Só existe sucesso na segurança pública com a participação da sociedade’. Estamos conseguindo mobilizar a população em torno de um bem comum, que é o de tornar Volta Redonda ainda mais segura. Trabalhamos para que o crime não ocorra, mas caso ele aconteça, nós vamos trabalhar ainda mais para que não exista a certeza da impunidade”, destacou Coronel Henrique.

Foto: Divulgação/Semop