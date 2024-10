A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), está com inscrições abertas para 12 cursos livres realizados pelo Programa de Inclusão Produtiva, que já acontecem nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), nos Centros de Inclusão Produtiva (CIPs) e no Centro de Educação e Produção Alimentar (Cepa).

São disponibilizadas oficinas gratuitas com atividades voltadas para diversas áreas, como: Artes em Vidros; Artesanato; Cabelereiro; Barbeiro; Corte e Costura; Costura Criativa e Artesanato; Culinária; Design de Sobrancelha; Garçom; Manicure; Serigrafia; e Trancista. O principal objetivo é capacitar pessoas de todas as idades a partir dos 16 anos, com o intuito de promover autonomia, liberdade financeira, empreendedorismo e a inserção no mercado de trabalho.

“É ofertada a qualificação profissional, para que o participante possa se preparar para entrar ou retornar ao mercado de trabalho, mas as oficinas também contribuem para a autoestima dos usuários dos Cras, para a autonomia deles”, explicou a coordenadora do Programa de Inclusão Produtiva da Smas, Marlene Mota.

A geração de renda também está entre as possibilidades que os cursos livres proporcionam aos participantes, segundo a secretária municipal de Assistência Social, Rosana Marques.

“As oficinas oferecidas nos Cras e outros espaços de inclusão produtiva atendem, principalmente, as famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social. E é uma oportunidade de gerar renda, contribuir com a comunidade. E todos estão convidados a participarem das atividades nos Cras”, afirmou a secretária.

Inscrições

Os interessados podem se inscrever diretamente nos Cras mais próximos de suas residências; nos Centros de Inclusão Produtiva dos bairros Jardim Vila Rica, Verde Vale e Vila Mury; além do Centro de Educação e Produção Alimentar (Cepa) do bairro São Sebastião.

A lista completa de cursos e locais de realização está disponível no perfil da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) no Instagram (instagram.com/smasvoltaredonda/).