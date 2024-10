A Defesa Civil de Angra dos Reis vem monitorando a possibilidade de grandes acumulados de chuva entre sexta-feira (dia 18) e domingo (dia 20). O município está em estado de observação, e a orientação é de que as pessoas fiquem atentas às informações publicadas nos canais oficiais do governo municipal.

A Defesa Civil informa que entre sexta-feira e domingo, o acumulado total de chuva pode chegar a um nível entre 50 mm e 100 mm, porém, esses números dependem só poderão ser confirmados através de monitoramento, já que as chuvas podem ser localizadas e até mesmo ultrapassar esses volumes em alguns pontos.

Cadastre-se para receber alerta via SMS

Em Angra, mais de 40 mil pessoas estão cadastradas no sistema de aviso por SMS, que é gratuito. Para receber as mensagens com o cenário metereológico, é necessário enviar um SMS para o número 40199, informando apenas o CEP da residência, pousada, hotel, local de trabalho etc. Mesmo sem créditos, o cidadão inscrito recebe as mensagens.

Dúvidas também podem ser esclarecidas pelos telefones da Defesa Civil: 199 / (24) 3365-4588.

Imagem: Reprodução