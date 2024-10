Uma operação realizada na sexta-feira (dia 18) pela Polícia Militar em Vassouras resultou na apreensão de mais de 4 kg de entorpecentes e na prisão de uma mulher de 31 anos, acusada de tráfico de drogas. A ação foi deflagrada após uma denúncia anônima, que indicava que a suspeita faria uma entrega de entorpecentes na Praça Dr. Cristóvão Corrêa e Castro, próxima à Policlínica, no centro da cidade.

A operação contou com a participação da equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 10º BPM. Os policiais, já cientes de que a acusada era conhecida na região por trabalhar para um traficante local, abordaram a mulher no local indicado. Durante a abordagem, foram encontrados em sua posse 30 unidades de maconha, 17 sacolés de cocaína de R$ 50 e 29 sacolés de cocaína de R$ 30, escondidos em uma bolsa plástica.

Após ser presa em flagrante, a mulher foi informada sobre as acusações e, de forma cooperativa, levou a equipe até sua residência, onde foi encontrado mais material ilícito. No local, foram apreendidas 301 tiras de maconha, pesando um total de 3,075 kg, além de 778 sacolés de cocaína, somando 1,102 kg. Um celular também foi recolhido durante a ação.

O material apreendido foi encaminhado para a 95ª DP (Vassouras), onde foi registrado o Boletim de Ocorrência. A acusada foi autuada por tráfico de drogas, com base no artigo 33 da Lei 11.343/06, e permanece presa à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação