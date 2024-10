O motorista de um carro e a passageira de um caminhão morreram após uma colisão entre os dois veículos na manhã deste sábado (dia 19), na BR-101 (Rodovia Rio-Santos), em Paraty. Além das vítimas fatais, uma terceira pessoa ficou ferida. O acidente aconteceu por volta das 7h30, no km 540 da rodovia, próximo à Tarituba.

Equipes de resgate foram acionadas rapidamente, mas ambas as vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local. O motorista do caminhão sofreu ferimentos moderados e foi encaminhado ao Hospital de Praia Brava para atendimento médico.

As duas pistas da rodovia precisaram ser interditadas, o tráfego foi desviado para o acostamento e o congestionamento na região já passa de 1km. As causas do acidente estão sendo investigadas.

Foto: Reprodução/Redes Sociais