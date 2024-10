Policiais civis da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), em conjunto com o Ministério Público, realizaram, neste sábado (dia 19), a “Operação FairPlay”, contra a venda ilegal de ingressos. Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços ligados a três alvos.

As investigações identificaram perfis em redes sociais divulgando a venda de ingressos para a partida entre Vasco da Gama e Atlético Mineiro, que ocorre neste sábado. Os valores cobrados são significativamente superiores aos oferecidos para a venda ao público em geral.

Por meio de buscas em redes sociais abertas e sistemas de inteligência, a equipe da DRCI identificou três homens como os titulares das linhas telefônicas utilizadas na negociação dos ingressos.

As diligências foram acompanhadas por peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE). Na residência de um dos alvos, foram encontrados documentos falsos e, por isso, ele também vai responder por falsificação de documento público. O homem não estava no local. Dois outros investigados foram conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos.

Foram apreendidos seis smartphones, um computador, uma máquina de cartão e os documentos falsificados, que serão periciados e analisados, a fim de auxiliar nas investigações, apurando outros possíveis envolvidos.