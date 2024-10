Uma mulher de 57 anos, passageira de um automóvel, ficou ferida neste sábado (dia 19), após o carro em que ela estava colidir contra uma mureta na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia. O acidente aconteceu por volta das 16h15, no km 324 da pista sentido Rio de Janeiro. Na ocasião, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) se dirigia ao Hospital de Emergência de Resende para coletar dados sobre uma queda de motocicleta que havia ocorrido momentos antes.

De acordo com a PRF, o motorista de um automóvel Nissan Livina 18S perdeu o controle do veículo devido à pista molhada, fazendo o carro rodar e colidir a traseira na defensa metálica do canteiro central. Em seguida, o veículo bateu frontalmente contra a mureta lateral de concreto, ficando imobilizado na faixa da esquerda e causando a interdição parcial da pista. O trânsito ficou lento no local.

A passageira sofreu ferimentos e foi socorrida pela equipe de resgate da CCR NovaDutra para o Hospital de Emergência de Resende. O motorista não teve ferimentos graves.

Foto: Divulgação/PRF