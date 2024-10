O advogado Hércules Anton de Almeida foi morto a tiros no início da tarde desta segunda-feira (dia 21) no bairro Santa Rosa, em Barra Mansa. O crime aconteceu em frente a uma escola infantil localizada na Rua Adolpho Klotz. De acordo com informações preliminares, a vítima teria ido ao local para buscar sua neta, que estuda na unidade, quando foi alvo de disparos ao lado de seu veículo.

Houve diversas tentativas de reanimação no local até a chegada das equipes de resgate. O advogado foi levado para a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa, mas, apesar dos esforços médicos, ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito na unidade hospitalar.

A Polícia Militar está no local e aguarda mais detalhes para iniciar as investigações. Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime ou sobre os autores dos disparos.