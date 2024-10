Um veículo de luxo avaliado em cerca de R$ 350 mil foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta segunda-feira (dia 21), na altura do km 300 da Rodovia Presidente Dutra, em Resende. Durante uma ronda de policiamento ostensivo dinâmico, uma equipe da 7ª Delegacia da PRF abordou uma carreta cegonha que transportava vários veículos emplacados.

Ao realizarem uma inspeção minuciosa nos automóveis, os agentes identificaram que um dos veículos, uma Land Rover Velar P300, com placas da Bahia, apresentava sinais de adulteração nos seus elementos identificadores, configurando um clone. O veículo original, abordado pela PRF e de mesmo modelo, cor e marca, estava registrado no Rio de Janeiro e tinha um registro de roubo feito no último dia 16, no mesmo município.

O motorista da carreta alegou que havia sido contratado por uma pessoa para transportar o Land Rover do Rio de Janeiro até São Bernardo do Campo, onde um desconhecido iria recebê-lo. A ocorrência foi encaminhada à 89ª DP (Resende) para os procedimentos legais e registro da recuperação do veículo roubado.

Foto: Divulgação/PRF