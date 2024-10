Uma carreta carregada com açúcar tombou na manhã desta segunda-feira (dia 21) na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. O acidente aconteceu na altura do km 282 da pista sentido Rio de Janeiro. O veículo caiu fora da pista, o que evitou transtornos no tráfego.



Segundo uma testemunha, a carreta teria perdido o freio e descido desgovernada até tombar em um pátio.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada após uma equipe do Corpo de Bombeiros informar sobre uma possível vítima presa nas ferragens — o condutor do veículo. No entanto, ao chegar ao local, a PRF constatou que a Polícia Militar já havia assumido a ocorrência. Isso porque o acidente ocorreu fora da rodovia, dentro de um pátio próximo.

Até o momento, não foram divulgadas mais informações sobre o estado de saúde do motorista nem sobre as causas do acidente.

Foto: Divulgação/PRF