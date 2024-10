As mensalidades das escolas particulares no Brasil devem sofrer um aumento considerável em 2025, com reajustes entre 8% e 10%, conforme levantamento do Grupo Rabbit, consultoria especializada em instituições de ensino. Esse índice é o dobro da inflação projetada pelo Banco Central para o fim de 2024, estimada em 4,3%. Embora esse aumento seja natural e previsível, em tempos de instabilidade econômica, os pais esperam que as escolas justifiquem os reajustes com melhorias concretas, como é o caso do Centro Educacional Tiradentes.

A unidade, localizada em Volta Redonda, já anunciou um reajuste de 10%. Segundo a diretora da instituição, Eliane Alcure, a escola está comprometida em minimizar o impacto financeiro sobre as famílias. “Estamos investindo fortemente em infraestrutura e tecnologia para melhorar a experiência educacional dos nossos alunos, com a aquisição de dois novos imóveis, ampliação de salas de aula e modernização do ambiente escolar”, explica Alcure.

Entre as melhorias previstas estão novas salas de aula, vestiários e uma área verde que será integrada ao espaço escolar, proporcionando mais contato com a natureza para os alunos. Além disso, a escola está investindo em tecnologia para modernizar o ambiente e oferecer ferramentas pedagógicas avançadas.

Para aliviar a pressão financeira sobre as famílias, o Centro Educacional Tiradentes implementou iniciativas de apoio. “Estamos oferecendo uma raspadinha promocional para os pais que renovarem a matrícula até 9 de novembro, com descontos de até 100% na primeira mensalidade de 2025”, afirma a diretora. A escola também permitirá o parcelamento da anuidade em 13 vezes, além de ter reduzido os custos dos materiais didáticos e flexibilizado o pagamento.

Outra novidade é o Bolsão Tiradentes, uma avaliação classificatória para o ensino médio que oferece descontos de até 100% na anuidade, garantindo um mínimo de 20% a todos os participantes. A iniciativa busca tornar a educação mais acessível para os estudantes da região.

Além disso, parcerias exclusivas foram firmadas com a Unimed Volta Redonda, oferecendo 10% de desconto para filhos de colaboradores da operadora e 20% para estudantes do ensino médio que possuam plano de saúde com a cooperativa.

Procon-RJ alerta para transparência no reajuste

Diante do período de matrículas e rematrículas, o Procon-RJ se pronunciou sobre o reajuste das mensalidades, informando que não existe um percentual pré-definido de aumento. Segundo o órgão, o reajuste deve ser transparente e baseado na planilha de custos da escola.

“O Código de Defesa do Consumidor veda aumentos desproporcionais que configurem vantagem excessiva”, explica o presidente do Procon-RJ, Cássio Coelho. Ele também destacou que a anuidade pode ser parcelada em até 13 vezes, mas é proibida a cobrança de taxas adicionais para matrícula ou rematrícula.

O órgão orienta os pais a ficarem atentos ao contrato de prestação de serviços e a exigirem transparência no reajuste, além de destacar o direito à rematrícula para alunos que estão em dia com suas obrigações financeiras. O órgão ainda reforça que a inclusão de alunos com deficiência é garantida por lei, sem aumento nas mensalidades ou cobranças extras.

Com a previsão de aumento acima da inflação, a orientação é que os pais estejam cientes de seus direitos e busquem o Procon em