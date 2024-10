Uma operação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) resultou na prisão de cinco assaltantes, e na apreensão de um adolescente, após um roubo à residência em Barra do Piraí na noite de segunda-feira (dia 28). O crime ocorreu por volta das 19h, quando os criminosos renderam um morador ao chegar em casa, no centro da cidade, e levaram diversos pertences.

Após o assalto, a PM iniciou buscas na região, identificando o veículo utilizado na ação e alertando outras forças policiais. Por volta das 23h30, a equipe Bravo da 6ª Delegacia da PRF conseguiu interceptar o veículo suspeito, um I/JAC T40 com placas de Guarulhos/SP, na altura do km 212 da Via Dutra, em Seropédica, confirmando ser um carro clonado com registro de roubo em Mesquita.

No interior do veículo, foram encontrados itens subtraídos da residência, levando à prisão em flagrante dos ocupantes por roubo, adulteração de sinal identificador e receptação. A ocorrência foi registrada na 88ª DP (Barra do Piraí), onde as vítimas reconheceram os assaltantes e os objetos roubados. As armas usadas no assalto, uma pistola calibre 9 mm. e uma carabina .22, também foram apreendidas.