Uma criança de 10 anos foi resgatada em situação de vulnerabilidade na manhã deste domingo (dia 3) na Rodovia Presidente Dutra, próximo ao município de Barra Mansa. O menino foi avistado por volta das 9h15, pela equipe de resgate médico da concessionária CCR RioSP, caminhando sozinho na altura do km 272, no sentido Rio de Janeiro.

Após encontrar o garoto, a equipe da CCR encaminhou-o para a base da concessionária no km 264, onde acionou a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Em resposta, a equipe CHARLIE da 7ª Delegacia da PRF se deslocou até o local, assumindo a ocorrência e contatando o Conselho Tutelar de Barra Mansa.

O Conselho Tutelar, ao tomar conhecimento do caso, acionou a mãe do menino, que foi levada ao local para reunir-se com o filho, sob os cuidados da PRF e da CCR RioSP. Após os procedimentos, a criança foi restituída à família.