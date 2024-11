Uma operação conjunta realizada na noite de segunda-feira (dia 4) entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (SEFAZ-RJ) resultou na apreensão de uma carga irregular de cigarros no km 324 da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia.

Por volta das 18h10, agentes do Grupo de Fiscalização de Trânsito (GFT) da 7ª Delegacia da PRF e da Operação Foco da SEFAZ-RJ abordaram um caminhão VW/24.280 CRM 6X2, com placas de Paraíba do Sul/RJ, conduzido por um homem de 26 anos. O motorista informou que transportava 800 caixas de pacotes de maços de cigarros, mas ao inspecionar a nota fiscal apresentada, o Auditor Fiscal da Receita Estadual identificou inconsistências no documento.

Comprovada a irregularidade, a carga – aproximadamente 400 mil carteiras de cigarro, com valor estimado em mais de R$ 1,2 milhão – foi apreendida e levada ao Posto Fiscal da Receita Estadual de Nhangapi. O Auditor da Receita Estadual lavrou um Auto de Constatação para formalizar o flagrante, com base no artigo 1º, inciso I, da Lei 8.137/1990, que trata de crimes contra a ordem tributária, incluindo fraudes ou falsificações de documentos fiscais.

Durante a abordagem, os policiais rodoviários também encontraram uma cartela de “rebites” (anfetaminas) no painel do veículo, contendo cinco comprimidos. Essa droga ilícita é conhecida por seu efeito estimulante e, segundo a PRF, é comumente utilizada por caminhoneiros para prolongar o tempo de direção sem o descanso adequado, o que pode representar risco nas estradas.

A cartela de rebites foi apreendida e será destruída posteriormente. O caminhoneiro recebeu um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pela posse da droga, com base no artigo 28 da Lei 11.343/2006, que prevê penas como advertência, prestação de serviços à comunidade ou participação em programas educativos sobre os efeitos das drogas.

Foto: Divulgação/PRF