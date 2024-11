Na segunda-feira (4), a equipe do Instituto Dagaz se reuniu com integrantes da Fanfarra dos Ex-Alunos da Escola Técnica Pandiá Calógeras (ETPC) para planejar algumas ações. Eles foram contemplados pelo Edital Bandas e Fanfarras da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (SECEC- RJ), através da Lei Paulo Gustavo do @minc.

Com 150 integrantes, a fanfarra tem como missão preservação da memória imaterial deste importante segmento cultural e é composta por ex-alunos das décadas de 60, 70, 80 e 90. O projeto nasceu do desejo espontâneo de um grupo de amigos e já percorreu a Região Sul Fluminense com apresentações. O edital oferece uma oportunidade para reconhecer a música como uma manifestação artística e cultural, promovendo no mínimo seis apresentações locais em cidades como Barra do Piraí, Volta Redonda, Rio das Flores e Rio Claro.

“A Fanfarra dos Ex-alunos da ETPC busca não apenas preservar a memória imaterial de um segmento que está se extinguindo aos poucos, mas também fortalecer e difundir a Lei 11.769/08, que garante o ensino da música na Educação Básica. Além disso, visa entreter e envolver os espectadores da nossa região”, explicou João Candido.

A gestora do Instituto Dagaz, Marinez Fernandes, ressalta que para o Dagaz é uma honra participar e ser ponto de apoio a Fanfarra.

“Nas décadas de 60, 70, 80 e 90, o desfile da Fanfarra da ETPC sempre foi o mais aguardado e aplaudido pelo público durante as festas cívicas da cidade. O projeto audacioso desses ex-alunos de retornar com a tradição e formar a Fanfarra dos Ex-alunos da ETPC, representa o resgate da nossa cultura. E receber o apoio da Lei Paulo Gustavo é uma grande conquista, um reconhecimento do valor artístico cultural da fanfarra”, frisou Marinez.

O apoio financeiro da Lei Paulo Gustavo é importante para a continuidade dos trabalhos da fanfarra e proporcionará mais recursos para a manutenção das atividades, para a aquisição de novos instrumentos e uniformes, além de ajudar a fortalecer a visibilidade da fanfarra nas comunidades.