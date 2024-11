O Governo do Estado do Rio de Janeiro abriu concurso para Inspetor de Polícia Penal, da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), após 12 anos sem seleções públicas para o cargo. De acordo com o edital, publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (06/11), serão 300 vagas, com salário inicial de R$ 6.128,29 e Gratificação de Valorização Profissional (GVP) de R$1.119,29, para o cumprimento de uma carga horária de 40 horas semanais – ou regime de plantão, na escala 24h x 72h.

“O Governo do Estado trabalha a segurança pública de forma integrada, e isso passa necessariamente pelo fortalecimento do sistema prisional fluminense. O novo concurso é uma demanda antiga, fundamental para reforçar o quadro de policiais penais, que agora estamos conseguindo viabilizar. A chegada de 300 novos inspetores vai permitir à Seap intensificar, principalmente, a fiscalização nas unidades prisionais em todo o estado, ampliando o combate à entrada de itens ilícitos, como drogas e aparelhos celulares”, afirmou o governador Cláudio Castro.

Atualmente, a Seap é responsável pela custódia de mais de 43 mil pessoas privadas de liberdade, distribuídas em 50 unidades prisionais, além de realizar o controle de acesso às unidades e promover a ressocialização dos detentos. O órgão também realiza a monitoração eletrônica de mais de 8 mil indivíduos em prisão domiciliar e de potenciais agressores de mulheres.

“Este concurso marca uma nova fase da Polícia Penal e é uma grande oportunidade para quem deseja atuar na defesa da segurança pública do nosso estado, trilhando uma carreira sólida. O reforço vem numa boa hora e vai permitir ao governo, inclusive, seguir investindo em novos equipamentos para o sistema prisional fluminense”, declarou a secretária de Administração Penitenciária, Maria Rosa Lo Duca Nebel.

As inscrições para o concurso – que também abrirá um banco de reserva – podem ser feitas entre os dias 11 de novembro e 12 de dezembro.