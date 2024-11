Guardas municipais de Volta Redonda flagraram nesta terça-feira (5) uma motociclista com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) vencida, transportando uma passageira sem capacete. O flagrante ocorreu no bairro Aero Clube. A moto ainda estava com o pneu traseiro careca, inclusive atingindo a marca TWI (Tread Wear Indicator), indicador de desgaste do pneu.

Diante das irregularidades e por não ter apresentado outro condutor habilitado em tempo hábil, a motocicleta foi removida ao depósito público municipal, enquanto a condutora foi autuada por dirigir veículo automotor com CNH há mais de 30 dias, por conduzir veículo em mau estado de conservação e transportar passageiro sem capacete.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, parabenizou a ação dos agentes da Guarda Municipal e lembrou que todas as ações buscam garantir a segurança da população de Volta Redonda e salvar vidas.

“As nossas ações têm como objetivo evitar acidentes e salvar vidas, instruindo quem faz o trânsito. O foco é a segurança. Acreditamos que a lei mais eficiente no trânsito é a educação e temos feito de tudo: fiscalizações; campanhas educacionais nas ruas; um trabalho educativo com crianças por meio da Guarda Mirim e da Minicidade do Trânsito; ações de conscientização através das redes sociais e reportagens jornalísticas; além de oferecermos um curso de capacitação gratuito para motociclistas”, disse Coronel Henrique.

“É muito comum hoje as pessoas solicitarem o serviço de motociclistas por aplicativos, por exemplo. Lembre-se: usem o capacete. Se você faz utilização frequente deste serviço, adquira um capacete, com o tamanho adequado e seguro para o seu uso individual”, completou o secretário.

Fotos: Divulgação/Semop