O prefeito eleito de Resende, Tande Vieira, o atual prefeito, Diogo Balieiro, o vice-prefeito eleito, Davi do Esporte, e o prefeito eleito de Itataiaia, Kaio Márcio, se reuniram na tarde da terça-feira (dia 5) com o governador do Estado, Cláudio Castro, no Palácio Guanabara, na zona sul do Rio de Janeiro.

“Aproveitamos essa reunião para falar sobre importantes avanços para a nossa cidade, como os equipamentos que estão em construção, Centro de Desenvolvimento Tecnológico e Hospital do Câncer. Além disso, falamos sobre o retorno das obras que ligam Resende a São José do Barreiro, novos projetos de drenagem do bairro Jardim Aliança, da Ponte dos Sesmarias, que vai ligar os bairros Manejo e Ipiranga, do Acesso Sul e a conclusão do asfaltamento da morada da Barra ”, destacou Tande Vieira.

Durante o encontro foram tratados assuntos sobre o andamento de projetos para os municípios de Resende e Itatiaia.

“A gente agradece muito ao governador Cláudio Castro por tudo que ele tem feito pela nossa região nos últimos anos, pelo olhar e atenção com as demandas que levamos para eles. Muito obrigado e vamos em frente”, disse Tande.

Itatiaia na pauta

A reunião também contou com a participação do prefeito eleito de Itatiaia, Kaio Márcio, que levou algumas demandas, entre elas a ligação da região central de Itatiaia até Penedo, a conclusão da pavimentação do trecho que liga Maringá à Maromba e Alto Maromba, além de diversas outras questões relacionadas à saúde pública de Itatiaia.

