Um acidente grave foi registrado na tarde desta sexta-feira (dia 8), no km 284 da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. Uma peça metálica se desprendeu de um veículo de carga e atingiu o para-brisa de uma caminhonete MMC/L200 Triton Flex, atravessando o vidro e ferindo a cabeça do condutor, de 56 anos.

O impacto causou traumatismo craniano no motorista, que ficou em estado gravíssimo. A caminhonete foi imobilizada na faixa esquerda da pista, interrompendo o fluxo de veículos no local. Equipes de socorro rapidamente atenderam a vítima, que foi encaminhada em estado crítico ao Hospital de Emergência, em Resende.

A vitima é do Rio de Janeiro e estava viajando com a família, com o objetivo de passar o fim de semana em um hotel de Engenheiro Passos, Resende.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo de carga do qual a peça metálica se desprendeu ainda não foi localizado ou identificado.

Foto: Divulgação/PRF