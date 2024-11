O prefeito eleito de Piraí, Luiz Fernando Pezão, anunciou nesta sexta-feira (dia 8) duas importantes conquistas para o município. Após uma reunião com o presidente da concessionária de energia elétrica Light, Alexandre Nogueira Ferreira, na sede da empresa na cidade do Rio, Pezão conseguiu que a prefeitura passe a administrar – sob o regime de comodato – o campo de futebol do antigo Lajes Atlético Clube e o cassino da Light, ambos em Ribeirão das Lajes, em Piraí. Além disso, haverá um incentivo de ICMS – do governo do Estado do Rio, para incentivo ao esporte – para que a Light reforme o campo e o cassino, que estão abandonados há mais de 20 anos.

“Vamos trabalhar muito pra recuperar projetos e equipamentos que vão melhorar a nossa cidade. Esse aqui é só o primeiro. Agradeço a Light pela parceria e a confiança”, disse Pezão, lembrando ainda que os dois locais fazem parte da história de Piraí e tem um simbolismo muito grande para os moradores. “São locais muito significativos para toda a população de Piraí, não só para os moradores de Ribeirão das Lajes, e serão novos espaços de esporte e lazer para a nossa cidade”.

O Lajes Atlético Clube conta com um campo de futebol, com infraestrutura completa de vestiários e restaurante. O campo têm medidas oficiais, e foi um dos primeiros da região a ter uma iluminação profissional, sediando diversos campeonatos locais e regionais. Atualmente, o local está completamente abandonando, com portões trancados e mato alto por todo o complexo, inclusive com árvores crescendo dentro do campo de futebol.

O Cassino da Light funcionava em um prédio histórico, dentro do condomínio residencial que a empresa mantinha em Ribeirão das Lajes. Com a privatização da empresa, em 1996, os equipamentos e mobiliários do local foram retirados, e o espaço chegou a servir como alojamento e escritório para empresas terceirizadas que faziam obras para a concessionária. Atualmente o local se encontra fechado.