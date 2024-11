A Polícia Federal deflagrou na terça e quinta-feira (dias 5 e 7) a Operação Onda Livre IV para fiscalizar a atuação de rádios transmissoras clandestinas em municípios da região Sul Fluminense do Rio de Janeiro, em ação conjunta com a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL).

Durante a operação, policiais federais e fiscais da ANATEL identificaram que duas rádios operavam de forma clandestina no Centro de Vassouras/RJ e no bairro Baixada Olaria, em Resende/RJ. Com isso, as atividades das rádios foram encerradas e os aparalhos transmissores foram apreendidos.

Os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Volta Redonda, onde foram instaurados inquéritos policiais para dar continuidade às investigações, com o objetivo de identificar e responsabilizar os encarregados pelas rádios clandestinas.

A fiscalização já alcançou as seguintes localidades: Resende, Volta Redonda, Barra Mansa, Itatiaia, Porto Real, Quatis, Piraí, Barra do Piraí, Vassouras, Rio das Flores, Valença e Pinheiral.

O crime de exercer clandestinamente atividades de telecomunicação tem pena de detenção de até quatro anos e multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais).