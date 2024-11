O prefeito eleito de Resende, Tande Vieira, o atual prefeito, Diogo Balieiro, e o prefeito eleito de Itatiaia, Kaio Márcio, receberam na tarde desta quinta-feira (07) o secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, e o presidente do INEA, Renato Jordão, para uma série de agendas no município de Resende.

O secretário Bernardo Rossi entregou um veículo para a prefeitura de Resende, uma Pick up Toyota Hilux, que foi comprada com recursos do Fundo da Mata Atlântica, e será destinada aos serviços da AMAR (Agência do Meio Ambiente de Resende). Após a entrega, que foi realizada no Ecoparque, eles seguiram para visita às obras do Lago do Mirante, também em Resende.

“Agradeço ao governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, secretário Bernardo Rossi, por essa obra tão importante, esse projeto do Lago do Mirante está em fase de finalização e está lindo. Agradeço por tudo que eles fizeram e estão fazendo por Resende, a gente tem também o Programa Limpa Rio no canal periférico da Alegria, recebemos o veículo para AMAR, e ainda tem os projetos que estamos conversando para o futuro”, disse Tande Vieira.