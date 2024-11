Agentes do Sistema Integrado de Segurança de Volta Redonda, composto por policiais militares do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) e um guarda municipal, auxiliaram na detenção de uma mulher suspeita de furto em um supermercado localizado no bairro São Lucas, nessa terça-feira (dia 12).

A ação aconteceu após acionamento da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop). Os agentes se deslocaram até o local da ocorrência, onde encontraram o proprietário do estabelecimento e a mulher suspeita e os produtos que seriam fruto do furto (alimentos, produtos de limpeza e de higiene).

De acordo com relato do proprietário do estabelecimento registrado na ocorrência, após ele constatar o furto e de posse de imagens do ocorrido, alcançou a suspeita que estava próxima ao comércio portando os produtos citados.

Os agentes, então, prestaram o auxílio, conduzindo a mulher suspeita até a Delegacia de Polícia Civil (93ª DP), no Aterrado, onde ela foi autuada e permaneceu detida.

Fotos de divulgação.